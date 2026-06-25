Dan nakon spektakularnog finala Elite 9 televizija Pink prirediće tradicionalnu žurku na otvorenom u Šimanovcima za učesnike svih sezona ovog rijaltiija, kao i za milionski auditorijum.

Tim povodom na imanje ispred Bele kuće stiže Darko Lazić koji će sa svojim bendom prirediti nezaboravni spektakl.

Na bini će mu se nakratko pridružiti i bivša Pinkova zvezdica, atraktivna Ana Bertić, koja će svojim nastupom upotpuniti ionako senzacionalni muzički ugođaj kakav priređuje Lazić.

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