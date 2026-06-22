Voditelj Darko Tanasijević otišao je u izolaciju po nominovane takmičare Elite 9 koji su ove nedelje bili: Uroš Stanić, Asmin Durdžić, Aleksandra Jakšić i Murat Aslyguzin.

Voditelj je takmičarima objasnio pravila igrice, a pobedu je odneo Murat i njemu su duplirani glasovi.

– Saro, moram da ti saopštim da Murat ostaje, a da Jakšićka napušta Elitu – rekao je Darko.

Nakon što su saopšteni rezultati glasanja, u Beloj kući zavladala je velika tenzija. Takmičari su sa nestrpljenjem čekali konačnu odluku publike, dok su nominovani stajali vidno uznemireni. Murat nije krio zadovoljstvo zbog pobede u igrici koja mu je donela značajnu prednost, dok je Aleksandra sa osmehom pokušavala da prikrije nervozu pred proglašenje.

Kada je Darko izgovorio njeno ime kao ime učesnice koja napušta rijaliti, usledio je muk među zadrugarima. Pojedini učesnici ostali su zatečeni, dok su joj najbliži prijatelji odmah prišli kako bi joj pružili podršku i oprostili se od nje. Aleksandra se zahvalila svima sa kojima je delila prostor tokom boravka u rijalitiju i poručila da nema za čim da žali.

Nakon što se pozdravila sa cimerima, Aleksandra je napustila imanje, dok su preostali takmičari nastavili veče analizirajući rezultate i nagađajući ko bi sledeći mogao da se nađe među nominovanima za izbacivanje. Atmosfera u kući ostala je napeta, a mnogi smatraju da će njen odlazak značajno promeniti odnose među učesnicima u narednim danima.

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