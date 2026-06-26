Pripadnici Policijske uprave Banja Luka uhapsili su juče N. S. iz Banje Luke zbog prekršaja "vršenje fizioloških potreba i pokazivanje spolnog organa", kao i zbog kršenja odredbi Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj.

Kako je saopšeno iz Policijske uprave Banja Luka, muškarac se u vidno alkoholisanom stanju kao pešak kretao kolovoznom trakom te pritom pokazivao polni organ.

- Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,41 promil alkohola u organizmu - saopćeno je iz PU Banja Luka.

O slučaju je obavešten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci, Odeljenje za prekršaje.

Alo/Avaz.ba

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