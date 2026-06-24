Direktorka zabavnog programa TV Pink, Milica Mitrović oglasila se na svom Instagram profilu i saopštila kada će biti završena rijaliti emisija Elita 9.

Kako je navela, veliko superfinale zakazano je za kraj jula, čime su okončane višenedeljne spekulacije o tačnom datumu završetka programa.

Milica Mitrović otkrila tačan datum superfinala

Precizno je potvrdila termin završnice objavom na društvenim mrežama:

-Superfinale Elite u ponedeljak, 20.07. u 21 čas - javno je obelodanila "Velika šefica".

Nominacije i poslednja izbacivanja

U međuvremenu, rijaliti je napustila Aleksandra Jakšić odlukom gledalaca, dok je Vanja Živić zbog zdravstvenih razloga morala hitno da se povuče iz programa.

Kada je reč o aktuelnim dešavanjima u rijalitiju, nominovani takmičari ove nedelje bili su Uroš Stanić, Asmin Durdžić, Aleksandra Jakšić i Murat Aslyguzin.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je u izolaciju kako bi im objasnio pravila igre, a pobedu u izazovu odneo je Murat, kojem su nakon toga glasovi bili duplirani.

Nakon sabiranja glasova usledio je preokret, pa je voditelj saopštio konačnu odluku publike: Murat ostaje na imanju, dok Aleksandra Jakšić zauvek napušta Elitu.

Ko je favorit za pobedu Elite 9?

Prema analizama i rezultatima anketa, glavne favoritkinje za pobedu u devetoj sezoni rijalitija Elita 9 su Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević, između kojih se očekuje neizvesna borba za prvo mesto.

Među najozbiljnijim kandidatima za visok plasman nalazi se i Anđelo Ranković, koji se veoma dobro kotira u gotovo svim anketama.

Tokom cele sezone pokazao je da ima stabilnu i lojalnu bazu podrške, koja ga iz nedelje u nedelju spasava od eliminacije i obezbeđuje mu mesto među favoritima za samu završnicu rijalitija.