Veče za pamćenje donelo je novog milionera u Srbiji! U 49. kolu Loto igre izvučen je dobitnik Džokera, a nagrada vredna više od pola miliona evra otišla je u Brus.

Dobitak iznosi tačno 63.369.160 dinara, odnosno oko 520.000 evra, a srećni listić nosi šifru 01-07978-25-5-26-00014.

Listić je uplaćen danas, 19. juna 2026. godine, u poslovnici „Štampa KS“ u Ulici kralja Petra u Brusu.

Srećni igrač odigrao je pet Loto kombinacija, pet Loto Plus kombinacija i jedan Džoker broj, a za sve to izdvojio je svega 800 dinara.

Ovo je bila još jedna izuzetno uspešna sedmica za igrače Državne lutrije Srbije. Podsetimo, u ponedeljak je izvučena Loto sedmica vredna 910.000 evra, dok je u sredu srećni Bingo igrač osvojio 230.000 evra.

Sada je red došao na Džoker, koji je nekome iz Brusa promenio život iz korena.

- Državna lutrija Srbije čestita srećnom dobitniku, a svim igračima želi mnogo sreće u narednim izvlačenjima - poručili su iz Lutrije Srbije.

Ko je novi dobitnik ogromne nagrade za sada nije poznato, ali je izvesno da je jedan stanovnik Brusa preko noći postao bogatiji za više od pola miliona evra.