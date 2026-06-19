Kako se čuje na snimku, novinarka navodi da je, prema njenom viđenju, najmanje tri puta primetila kako ljudi fejkuju stampeda, da nema nikakvog zvučnog topa.

- Ljudi, fejkuju stampeda, ja sam svojim očima videla bar tri fejk stampeda. Samo se čuo neki bum i odjednom ljudi kreću da trče. Oborili su me, ja sam isekla ruku. Krećite se bočnim stranama ulice, izbegavajte sredinu, ovo ne staje - rekla je Martićeva.

Kako je Alo! ranije preneo, Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se saopštenjem u vezi sa saznanjima u toku predistražnog postupka povodom smrti M. Ž. na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

U toku pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 27. marta 2026. godine privremeno je oduzeta dokumentacija plenuma više fakulteta u kojoj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG), koji je održan održan 22. januara 2025. godine.

Na tom sastanku je, pored ostalog, tema diskusije bio "zvučni top", te je na sastanku rečeno da bi zvučni top dobio "masan odgovor iz Brisela", kao i da je "u Kini praktikovano rešenje da se sklone sa puta kada ugledaju zvučni top".

Celo saopštenje tužilaštva možete pročitati OVDE.