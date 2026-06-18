Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens poručio je danas da Izrael mora da poštuje mirovni proces koji je pokrenut u okviru američko-iranskog dogovora, ocenjujući da bi dalja vojna dejstva u Libanu mogla da otežaju pregovore i stabilizaciju regiona.

Vens je naveo da administracija američkog predsednika Donalda Trampa ponekad nailazi na prepreke u trenutku kada su, kako je rekao, "na korak od važnog dogovora", a zatim dolazi do eskalacije na terenu, prenosi CNN.

"Predsednik Tramp se ponekad frustrira kada smo na pragu velikog proboja u sporazumu, a onda odjednom dođe do velike eksplozije u civilnom području u Bejrutu, i mnogo ljudi koji nemaju veze sa Hezbolahom izgubi život. To nije prihvatljivo", rekao je Vens.

On je dodao da SAD očekuju bolju koordinaciju kako bi se izbegli incidenti koji mogu da ugroze diplomatske napore i proces stabilizacije.

"Zamolili smo za bližu koordinaciju kako bismo osigurali da se takve stvari ne dešavaju", rekao je potpredsednik SAD.

Govoreći o izraelskim operacijama u Libanu, Vens je poručio da sve strane moraju da poštuju dogovor i proces koji, kako je ocenio, ima širi regionalni značaj.

"Izraelci, kao i svi drugi, moraju da poštuju ovaj mirovni proces koji je u osnovi dobar za njih i za ceo region", istakao je.

Komentarišući nezadovoljstvo pojedinih izraelskih zvaničnika dogovorom, Vens je rekao da ga zabrinjavaju napadi na američkog predsednika.