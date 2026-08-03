Ako ste mislili da je kasno da pronađete povoljan smeštaj za more, dobra vest je da još uvek ima pristupačnih opcija. Iako je avgust najskuplji deo sezone, na crnogorskom primorju i dalje postoje mesta u kojima se apartman može rezervisati za 35 do 50 evra po noćenju za dve osobe, posebno ako vam nije presudno da budete u prvom redu do mora. Ponude se brzo menjaju, ali trenutno upravo ova mesta nude najbolji odnos cene i kvaliteta.

Dobra Voda - od oko 35 do 45 evra po noćenju

Dobra Voda već godinama važi za jedno od najpovoljnijih mesta na Barskoj rivijeri. Na Bookingu se i početkom avgusta mogu pronaći apartmani od oko 35 do 45 evra za noćenje, dok su smeštaji bliže plaži nešto skuplji.

Najveći adut ovog mesta je plaža Veliki Pijesak, poznata po čistom i bistrom moru. Većina apartmana ima klimu, terasu i mogućnost pripreme hrane, pa porodice na taj način mogu dodatno da uštede.

Do Bara vam automobilom treba petnaestak minuta, pa lako možete spojiti mirnije letovanje sa večernjom šetnjom ili obilaskom Starog Bara.

Sutomore - od oko 40 evra

Sutomore je i ove godine među najtraženijim destinacijama za one koji žele pristupačno letovanje. U privatnom smeštaju još uvek mogu da se pronađu apartmani od oko 40 evra po noćenju, dok se luksuzniji objekti kreću znatno više.

Prednost Sutomora je duga peščano-šljunkovita plaža, veliki izbor restorana, pekara i prodavnica, kao i odlična povezanost sa Barom i drugim mestima na primorju.

Posebno ga biraju porodice sa decom i mlađi turisti koji žele življu atmosferu, ali bez budvanskih cena.

Utjeha – od oko 45 do 50 evra

Ako vam je važnije čisto more nego noćni provod, Utjeha je odličan izbor. U špicu sezone apartmani se mogu pronaći već od oko 45 do 50 evra po noćenju za dve osobe. Cene zavise od udaljenosti od plaže i termina rezervacije.

Ovo malo mesto poznato je po uvali Maslina i kristalno čistoj vodi, a mnogi ga biraju upravo zbog mira i manjeg broja turista nego u Budvi ili Herceg Novom.

Idealno je za parove i porodice koje žele da izbegnu gužvu, a opet budu blizu većih gradova.

Kako proći još jeftinije?

Ako planirate put u avgustu, postoji nekoliko trikova koji mogu da uštede i više od 100 evra:

rezervišite apartman koji nije u prvom redu do mora

birajte smeštaj sa kuhinjom kako biste deo obroka pripremali sami

izbegavajte vikend-smene kada su cene najviše

pratite otkazane rezervacije jer se često pojave odlični apartmani po nižoj ceni.

Imajte na umu da se cene na platformama za rezervaciju menjaju iz dana u dan u zavisnosti od popunjenosti, pa je moguće da isti apartman već sutra bude skuplji ili jeftiniji.