Tokom protekle noći došlo je do sukoba Viktora Gagića i Bore Santane, a isti je doveo do žestokog kažnjavanja.

Viktor je tokom rasprave skočio na Boru, zbog čega je moralo da reaguje obezbeđenje.

S obzirom na to da je kršenje pravila u Eliti 9 strogo zabranjeno, Veliki šef je doneo odluku da Viktor Gagić bude sankcionisan, te mu je oduzet mesečni honorar.

Mina sumnja da je trudna sa Viktorom

Podsetimo, na jednom od snimaka koji je emitovan u rijalitiju Elita prikazan je razgovor Mine Vrbaški i Anite Stanojović o mogućoj trudnoći, tokom kojeg je Mina priznala da ima sumnje u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem nakon odnosa sa Viktorom.

- Nije mi ovo glupost kako on kaže, meni kasni nekoliko dana. Iskreno, moram da kažem da mi je ciklus redovan, ali ne verujem da sam trudna, jer su mi ginekolozi rekli da imam male šanse za trudnoću - istakla je na početku, te dodala:

- To se desilo u periodu kada se nismo pazili i kada smo imali svađe, ali moram da naglasim da me više ne interesuje - rekla je Vrbaški, dok je njen dečko Viktor Gagić negirao mogućnost trudnoće.

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