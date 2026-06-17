Marija Savić Stamenić, voditeljka Prve TV sa višegodišnjim iskustvom, održala je lekciju "kolegama" sa lažovske televizije N1. Lekcija je došla zbog čuvene izmišljotine iz Valjeva da je, navodno, policija ubila dečaka (16).

Naravno, ova laž je odmah odlepršala u mehurićima jer u tom izveštaju N1 o dečaku nije bilo ni "i" od istine. Nije utvrđen čak ni identitet dečaka, zato što se cela stvar nije dogodila.

- Pominjala sam taj slučaj sa dečakom iz Valjeva koji je bio aktuelan. Na tu laž, brutalnu. I sad tu nije problem pogrešiti, jer desi se to. Iako je to jako krupna stvar pa morate milion puta da proverite pre nego što to objavite. I to jeste rekao njihov novinar, reporter iz Valjeva, uživo u uključenju. Ali je problem što se oni do danas, a to je bilo u avgustu prošle godine, nisu nikada izvinili - navela je Marija Savić Stamenić dok joj je gosti bio profesor Čedomir Antić.

Znamo samo da je jedan maloletnik, šesnaestogodišnji Valjevac, koji je brutalno pretučen od strane policije, da je operisan u Beogradu.

(24sedam.rs)