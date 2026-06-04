Maja Marinković je brojne gledaoce Elite šokirala najnovijim potezom.

Sedeći sa Asminom Durdžičem u hotelu Maja je zapazila da ima veliku bubuljicu na obrazu, te je poželela da mu pomogne da je se reši.

Tako mu je iscedila bubuljicu, te izazvala šok i gađenje kod fanova ovog rijaliti programa.

"Fuj, ovo je najgadnije što je ikada uradila", "Kako može da mu cedi bubuljicu?!", "Majo, ovo nije higijenski", samo su neki od komentara koji ne prestaju da se nižu na društvenim mrežama.

Taki o Majinom ugovoru

Neposredno pred ulazak Maje Marinković u Elitu 9 u javnosti su se pojavili navodni detalji njenog ugovora sa produkcijom televizije Pink.

Kako se tada navodilo, njen bivši izabranik Filip Car je dobio zabranu da uđe u rijaliti dok je ona u Beloj kući.

O toj temi je pred našim kamerama govorio Majin otac Radomir Marinković Taki koji nije želeo da otkriva detalje.

- Detalji o Majinim ugovorima su poslovna tajna. Ugovori sa televizijom Pink se nalaze na sigurnom, ali odavanje informacija ne dolazi u obzir niti postoji želja da se naškodi toj kući. Maja se tretira kao Pinkovo dete, uvek je maksimalno ispoštovana i te teme se ne komentarišu - rekao nam je Taki.

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