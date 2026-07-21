Stanija Dobrojević proglašena je za pobednicu "Zadruge 9 Elite",, a odmah nakon finalne večeri oglasila se Milica Mitrović.

Milica Mitrović je, naime, uputila zvaničnu čestitku novoj pobednici i otkrila ključni podatak o podršci koju je Stanija dobila od publike.

-Stanija Dobrojević je pobednica Zadruge 9 Elite - napisala je Milica uz video-snimak proglašenja iz studija, a komentari su se samo nizali, budući da je podršku poslala supruga Željka Mitrovića.

Oglasio se i Darko Tanasijević

Pored Milice Mitrović, oglasio se i voditelj Darko Tanasijević.

On je na društvenim mrežama podelio zajedničku fotografiju sa kolegama voditeljima, pobednicom Stanijom i drugoplasiranom učesnicom Aneli Ahmić.

-Gotova je Elita 9! Čestitke Staniji, čestitke Aneli. Hvala na pažnji - poručio je Tanasijević.

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