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Balistička raketa na putu ka Moskvi? Na meti Ukrajine ključni ciljevi (foto)

Ukrajinci na leto testiraju let balističke rakete ka Moskvi, suosnivač kompanije "Fajer point" Denis Štilerman kaže da je još ostalo da se isproba motor

 
Autor:  Milica Krstić
04.06.2026.12:59
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Balistička raketa na putu ka Moskvi? Na meti Ukrajine ključni ciljevi (foto)
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Ukrajina bi mogla da započne probne letove domaće balističke rakete ka Moskvi već ovog leta.

To je za Kijev post izjavio Denis Štilerman, suosnivač "Fajer pointa", ukrajinske kompanije iz oblasti vojne industrije.

Štilerman je kazao je da kompanija očekuje da će ovog meseca završiti testiranje motora pre nego što pređe na probne letove rakete osmišljene da bude u stanju da dosegne prestonicu Rusije.

- Testiraćemo motor ovog meseca i očekujemo da ćemo u bliskoj budućnosti započeti probne letove - rekao je Štilerman.

On je naveo da su trup rakete, sistemi za navođenje i druge ključne komponente već završeni i da je provera motora ostala poslednja velika prepreka pre probnog lansiranja.

Ako prvo lansiranje bude uspešno, naredni probni letovi bi mogli bi da budu usmereni ka Moskvi.

- Očekujem da ćemo ovog leta ili najkasnije početkom jeseni, započeti probne letove ka Moskvi - kazao je Štilerman.

On je rekao da se "Fajer point" priprema za serijsku proizvodnju uporedo sa testiranjem, umesto da čeka dok projekat ne dostigne zrelost.

Kompanija planira da proizvede između 10 i 20 raketa za probna lansiranja, a proizvodnja bi potencijalno mogla da se poveća na desetine jedinica kada oružje dobije zvaničnu kodifikaciju i odobrenje za isporuku.

Štilerman je naveo da će odluke o operativnim ciljevima donositi ukrajinska vojska, ali je ukazao da bi udari na "ključne simbolične ciljeve" u Moskvi mogli da posluže kao sredstvo odvraćanja od stalnih napada Rusije na civilnu infrastrukturu Ukrajine.

Detalji o sistemu FREYJA

Kijev post navodi da njegova izjava dolazi u trenutku kada Ukrajina ubrzava napore na razvijanju kapacitete za vazdušne udare dugog dometa sposobne da pogode duboko unutar ruske teritorije.

Podseća se da je Štilerman nedavno otkrio detalje o sistemu FREYJA, zajedničkom ukrajinsko-evropskom projektu protivraketne odbrane osmišljenom za presretanje ruskih balističkih raketa.

On je kazao da raketa presretač FP-7.X tog sistema može da dostigne brzinu do 2.000 metara u sekundi i uništi ciljeve koristeći infracrveno navođenje.

Balistiška raketa

"Fajer point" je juče saopštio da je uspešno testirao raketu koja bi mogla da postane okosnica budućeg sistema FREYJA, koji se razvija usred stalnog nedostatka stranih projektila presretača protivvazdušne odbrane (PVO).

Kompanija, koja inače proizvodi ukrajinske krstareće rakete Flamingo, objavila je 3. juna snimak probnog leta rakete FP-7.X.

Video koji je objavila Irina Tereh, direktorka tehnologije u "Fajer pointu", prikazuje ono što je ona opisala kao potpuno kontrolisan manevarski let izveden svega nekoliko dana ranije.

- Bez obzira koliko nerealno i ambiciozno ovaj cilj danas može da zvuči, ulažemo sve moguće i nemoguće napore da ga što pre ostvarimo, kako bi Ukrajina mogla sama da zatvori svoje nebo - napisala je Tereh.

"Fajer point" navodi da evropski proizvođači radara i sistema za komandovanje i kontrolu već učestvuju u projektu FREYJA, dok će vremenski rokovi raspoređivanja tih PVO sistema zavisiti od tempa integracije sa međunarodnim partnerima.

Alo.rs/The Kyiv Post

 

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