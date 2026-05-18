Učesnici rijalitija Zadruga 9 Elita već mesecima borave na imanju u Šimanovcima, gde se svakodnevno smenjuju svađe, ljubavne afere i različiti skandali.

Dok jedni učesnici učešće dobro naplaćuju, drugi se, kako se navodi, pojavljuju za znatno niže honorare i zarad popularnosti.

Prema ranijim pisanjima, nedeljne isplate za anonimne takmičare kreću se od 300 do 500 evra.

Situacija je, međutim, znatno drugačija kada su u pitanju prepoznatljiva rijaliti imena.

U prethodnoj sezoni u javnost su isplivali podaci o honorarima pojedinih učesnika.

Rijaliti učesnica Maja Marinković, koju mnogi smatraju jednom od najprepoznatljivijih ličnosti ovog formata, navodno je tada zarađivala oko 3.500 evra nedeljno.

Jovana Tomić Matora, prema istim navodima, imala je honorar od oko 2.500 evra, dok je Ivan Marinković primao približno 2.000 evra nedeljno.

"U rijalitiju sam za vrlo male pare"

Sa druge strane, veteran rijaliti programa Lepi Mića istakao je da ima drugačiji pristup i da ne učestvuje zbog visokih honorara.

-U rijalitiju sam za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Inteligentan sam čovek i pre sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. E, njima se to dešava. Zadovoljan sam. Tih deset plata na kamatu, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vredi - rekao je on.

Dodao je i da bi, kako tvrdi, u spoljnom svetu novac brzo potrošio, uz ironičan osvrt na način života van rijalitija.

-Da sam u spoljnom svetu, potrošio bih pare, dobio koronu i ne bih imao šta da radim. Javno pitam sve ove što se busaju honorarima, gde su im ti milioni? Nemaju ni kuće ni kućišta, a pričaju priče za malu decu. Pa na splavovima ti vajni bogataši iz rijalitija skupljaju po 1.000 dinara da plate račun. Više od njih 30 u zadnje dve sezone nisu dobili ni dinara, sve je otišlo na kazne - izjavio je ranije Lepi Mića za Svet, dok je trenutno učesnik Elite.

"Imaću najveći honorar u istoriji rijalitija"

Stanija Dobrojević je pre nekoliko meseci ušla u rijaliti Elita 9, kako bi se suočila sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, njegovom nevenčanom suprugom Aneli Ahmić, ali i bivšom drugaricom Majom Marinković.

Tom prilikom istakla je da je za učešće dobila, kako tvrdi, najveći honorar u istoriji rijalitija.

Iako je u početku navela da ulazi kao specijalna gošća i na kraći period, nakon što je tokom nominacija osvojila 90 odsto glasova publike, odlučila je da ostane i postane ravnopravan učesnik do kraja takmičenja.

-U pregovorima smo i ako se lepo dogovorimo, biće interesantno. Još u septembru sam rekla "ne", a sada sam rekla "da". Ovu priču sam ja započela i vreme je da stavim tačku. Novac nikada nije bio moj motiv za ulazak u rijaliti, pa neće biti ni sada, iako će honorar sigurno biti najveći u istoriji. Ulazim na kratko, čak i ako ostanem do kraja. Ne ulazim da nekoga rušim - istakla je tada starleta.