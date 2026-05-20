Poznata starleta i rijaliti učesnica Stanija Dobrojević, otkako je pre mesec dana i više ušla u Belu kuću, intrigira javnost.

Navodno se u Belu kuću uselila kako bi raščistila sa bivšim verenikom, Asminom Durdžićem, međutim, svakodnevno je izložena prozivkama i svađama sa bivšim partnerom.

U razgovoru sa Borislavom Terzićem Terzom, otkrila je sve o ljubavnom životu, udvaračima ali i sa čime se sve susreće tokom pronalaska idealnog partnera.

Terza joj je na samom pčetku razgovora priznao kako je muškarci posmatraju.

- Tebe muškarci gledaju kao trofej, to je problem - rekao je Terza.

Dobrojevićeva se nadovezala na ove reči, otkrivši ko joj se od poznatih ličnosti najviše udvara, ali i kakvog muškarca bi zaista želela da ima pored sebe.

- Košarkaši su ozbiljni švaleri, ja njima dođem ovako do struka. Lože se košarkaši na mene, a i fudbaleri. Najviše bih volela da nađem nekoga ko nije iz ovog sveta, koji ne zna ni moj Instagram, ni ništa. Volela bih prvo da upozna mene, pa onda da vidi moj Instagram - priznala je iskreno Stanija.

Na ovu njenu izjavu, Terza joj je priznao: "I ja sam te tako gledao".

Iako su mnogi komentarisali njen atraktivan izgled i način na koji se predstavlja javnosti, Stanija je istakla da ne planira da menja svoj imidž.

- Furaću to što furam 20 godina, sve dok me služi izgled - dodala je starleta.

- Jesi li imala neke nepristojne ponude? - pitao ju je rijaliti učesnik.

- Uživo nikad, ali 20 godina čitam u inboksu. Milionera sam odbila zbog ovog majmuna. Samo on zna istinu da sam ga blokirala - otkrila je Stanija.

