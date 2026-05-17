Od trenutka kada je u rijaliti programu Elita 9 saznala da je trudna, Anita Stanojlović ne prestaje da govori o prinovi koju očekuje sa partnerom Lukom Vujovićem.

Vest da će postati roditelji brzo se proširila Belom kućom, a emotivna reakcija para privukla je veliku pažnju ostalih učesnika, ali i publike.

Anita je saznanje o trudnoći dobila upravo tokom boravka u rijalitiju, nakon čega su ona i Luka započeli ozbiljne razgovore o zajedničkom životu i planovima po izlasku iz programa.

Njih dvoje svakodnevno razgovaraju o dolasku bebe, biraju imena i dele ideje o tome kako zamišljaju svoju buduću porodicu.

Kako se saznaje, danas je bila na redovnom ginekološkom pregledu, gde je potvrđeno da se odlično oseća.

Objavljen je i ultrazvuk, koji pokazuje da trudnoća napreduje uredno.

Pregled je protekao bez ikakvih komplikacija, a prema dostupnim informacijama, beba se razvija u najboljem redu, što budućim roditeljima predstavlja najveći razlog za sreću i spokoj.