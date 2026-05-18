Nakon što je prethodne noći napustio popularni rijaliti "Elita 9", Ilija Pečenica je u svom oproštajnom pismu zvanično imenovao učesnicu rijalitija Aneli Ahmić za novog vođu nedelje, ostavivši za sobom emotivne poruke i uputstva za svoje dojučerašnje cimere.

Tokom prethodne noći, Ilija Pečenica je napustio imanje i uputio se u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević, gde je napisao pismo u kome je imenovao novog vođu.

Njegovo pismo je danas svečano stiglo na adresu Bele kuće. Čast da ga pročita pred svim takmičarima pripala je prošlonedeljnoj vođi, Tanji Stijelji Boginji.

Ilija je u pismu imao posebne poruke za određene učesnike, pre nego što je otkrio ko će preuzeti kormilo nad Belom kućom.

- Ljubim vas, Filipići čuvaj se utorka, lavice hajde na tron, novi vođa je Aneli.

Aneli reagovala

Nakon što je proglašena za novog vođu, Aneli nije krila emocije zbog Ilijinog odlaska, istakavši da joj već prvo jutro bez njega teško pada. Odmah mu je uputila srdačan odgovor.

- Hvala puno Ilija, ljubim te čekaj me, pripremaj nam napolju sve šta nam treba, fališ već evo prvo jutro, vidimo se posle.

