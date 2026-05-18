Ilija Pečenica je sinoć napustio rijaliti program Elitu 9, a odmah po izlasku progovorio je o borbi za pobedu u rijalitiju.

On je odneo pobedu u igrici, ali mu ni to nije pomoglo da ostane u Beloj kući.

Naime, nominovani takmičari ove nedelje bili su Teodora Delić, Aneli Ahmić, Milena Kačavenda, Stanija Dobrojević i Ilija Pečenica.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane u izolaciju, nakon čega su se svi zajedno zaputili u diskoteku kako bi odigrali ovonedeljnu igricu za spas. Iako je pobedu u igrici odneo Ilija Pečenica, zbog čega su mu glasovi publike bili duplirani, to mu nije pomoglo da opstane.

Voditelj je saopštio da upravo Ilija Pečenica zauvek napušta Elitu, ali je odbio da pročita tačne procente glasova kako ne bi uticao na dalji tok rijalitija i mišljenje učesnika.

Nakon napuštanja imanja, Ilija se uputio u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević, gde je podelio svoje prve utiske i potpuno otvorio dušu o međuljudskim odnosima u Beloj kući.

- Ilija, kakva je situacija unutra? - upitala je Dušica.

- Baš je velika tenzija i haos u kući, svi se bore za plasmane - rekao je Ilija bez dlake na jeziku.

- Je l' te razočarao neko? - upitala je Dušica.

- Nije, s kim sam bio dobar kad sam izašao, s njim sam bio dobar i kad sam se vratio - istakao je Ilija, čime je stavio tačku na svoje učešće.

Kaznili ga Željko i Milica

Inače, Ilija Pečenica je nedavno novčano kažnjen zbog nepoštovanja pravila u rijalitiju. Zbog toga što je Pečenica uneo informaciju iz spoljnog sveta, što je strogo zabranjeno, produkcija je odlučila da ga oštro kazni i to sa milion dinara.

