Anita Stanojlović je napustila svoj krevet kako bi otišla u frizerski salon.
Iako je bila budna do sitnih sati, Anita nije marila za to što oduzima sebi koji sat sna duže, već je uživala u sređivanju.
U salonu je imala tretman kakav je tražila, te je isti napustila zadovoljna.
Onesvestila se
Anita Stanojlović se onesvestila u programu uživo tokom rasprave sa Jovanom Tomić Matorom.
Naime, Anita je sve vreme sedela tokom rasprave, a ona je u jednom trenutku ustala, nastavila sa raspravom, a potom se odjednom sručila na pod.
U pomoć joj je odmah pritrčao partner Luka Vujović koji joj je udarao blage šamare.
- Daj vode, daj vode. Otvorite vrata - vikao je Luka uspaničeno.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)