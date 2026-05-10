Anita Stanojlović je napustila svoj krevet kako bi otišla u frizerski salon.

Iako je bila budna do sitnih sati, Anita nije marila za to što oduzima sebi koji sat sna duže, već je uživala u sređivanju.

U salonu je imala tretman kakav je tražila, te je isti napustila zadovoljna.

Onesvestila se

Anita Stanojlović se onesvestila u programu uživo tokom rasprave sa Jovanom Tomić Matorom.

Naime, Anita je sve vreme sedela tokom rasprave, a ona je u jednom trenutku ustala, nastavila sa raspravom, a potom se odjednom sručila na pod.

U pomoć joj je odmah pritrčao partner Luka Vujović koji joj je udarao blage šamare.

- Daj vode, daj vode. Otvorite vrata - vikao je Luka uspaničeno.

