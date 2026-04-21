Zorica Dukić, nakon završetka rijaliti karijere, odlučila je da uplovi u biznis vode, poput svog nekadašnjeg dečka Miloša Vukovića Rikija, sa kojim je podelila nagradu od 250.000 evra koju su zajedno osvojili pobedom u prvoj sezoni "Parova".

Javnost je Zoricu imala prilike da upozna kroz rijaliti, ali i kroz njenu kontroverznu vezu sa reperom Nenadom Marinkovićem Gastozom, dok je kasnije odlučila da okrene novi list i posveti se poslovnom životu, te je vrlo brzo postala dinarska milionerka.

Pametno je uložila novac zarađen u rijalitiju. Prvo je otvorila kozmetički salon, a potom je deo sredstava uložila i u sopstveni izgled, pa danas izgleda znatno drugačije.

Primetno je da je uvećala usne i jagodice, što je drastično promenilo njen fizički izgled, ali prema komentarima na društvenim mrežama, to je urađeno umereno i sa stilom.

Progovorila o prostituciji

Podsetimo, svojevremeno je govorila i o tome da li su je ikada povezivali sa prostitucijom zbog učešća u rijalitiju, te je tada izjavila:

- Kada sam ušla u četvrtu sezonu "Parova", zatekla sam se sa pojedinim imenima i prvo veče sam sebi napravila velike probleme. Oni su tada rekli da sam pljuvala taj rijaliti, ali ja sam pljuvala učesnice. Bilo me je zaista sramota, kao da sam pala s kruške. Tokom boravka sam se stalno preispitivala da li me ljudi gledaju kao jedinku, pojedinca, ili kao celinu. Tada je više bilo devojaka sumnjivog morala. Istina je da sam dolazila u situaciju da, kada se nalazite u intelektualnijem okruženju, bude vas stid i sram da kažete da ste bili u rijalitiju. Nažalost, odmah to povezuju sa tim - istakla je Dukićeva svojevremeno, koja sada živi raskošnim životom i često obilazi razne egzotične destinacije.