Poznata starleta Stanija Dobrojević pre izvesnog vremena kupila je luksuzni penthaus u Rumi po ceni od čak 150.000 evra.

Mnogi su se pitali kako je uspela da finansira ovu raskošnu nekretninu, koja je opremljena ogledalom na plafonu i obiluje zlatnim detaljima.

Tajna se krije u prodaji njene nekadašnje novosadske garsonjere od 25 kvadrata, koju je prodala za 55.000 evra, dok je preostali iznos obezbedila zahvaljujući honoraru zarađenom tokom boravka u rijaliti formatu.

Novi stan prostire se na 110 kvadratnih metara i poseduje veliku terasu, tri prostrane spavaće sobe, dva kupatila i veliki garderober, a enterijerom dominiraju bele i zlatne nijanse.

Starleta je ranije otvoreno potvrdila informacije o novoj nekretnini i promeni životnog prostora.

-Odlučila sam da manji stan zamenim skoro trostruko, ako ne i četvorostruko većim. Nekako mi je taj u kom sam živela previše devojački. Boje su roza i usput mi je i dosadio - istakla je ona tada.

Aleksandra Subotić o Stanijinoj navodnoj aferi sa njenim mužem

Uskoro se u rijalitiju Elita 9 očekuje ulazak starlete Aleksandre Subotić, koja je nedavno progovorila odnosu Stanije Dobrojević i svog partnera Pece Raspopovića, što je postala glavna tema od njenog ulaska u Elitu, s obzirom na to da je Maja Marinković otkrila da je videla njihove privatne poruke kada je svojevremeno bila sa njim.

Aleksandra je navela da je Stanija preko zajedničkih poznanstava dolazila u kontakt sa njenim partnerom zbog poslovne pomoći, ali je negirala spekulacije o emotivnoj ili privatnoj vezi između njih dvoje.

Inače, Aleksandru je Peca prevario sa bivšom drugaricom Majom Marinković, ali mu je ona na kraju sve oprostila.

Sada je uporedila nju i Staniju, te je dodala da su identične.

-Njih dve su identične, samo što je Stanija namazanija. Sve prepiske koje postoje su poslovne isključivo. Meni je smešno da njih dve pored mene glume ribe, nije mi prijala tada ta priča, ali sada vidim svoju vrednost, a vidim i njihovu. Ne želim da se poredim sa njima. Ne razumem čemu sada sve ovo, pa i Stanija je bila sa Kristijanom koji je tada bio oženjen, pa kasnije i sa Asminom koji je bio oženjen, što znači da su iste - govorila je Subotićka nedavno za Blic.