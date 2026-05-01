Sukobi u Eliti 9 polako, ali sigurno postaju svakodnevnica. Učesnici rijaliti programa ulaze u verbalne rasprave, ali i svađe koje prete da eskaliraju u fizički obračun.

Naime, rijaliti "Elita 9" počeo je 13. septembra 2025. godine, a te večeri se u belu kuću uselilo 53 takmičara. Pojedini učesnici su se odmah izdvojili, a među njima je i Asmin Durdžić. Asmin je mnogima trn u oku, a poslednjih nekoliko dana ne prestaje da se sukobljava sa Milenom Kačavendom.

Njih dvoje su nedavnoi napravili pravi haos, a Milena se čak izlanula u želji da ponizi Durdžića. Dok su pljuštale uvrede za crnim stolom, Milena je Asminu u lice sasula surovu prognozu njegove veze sa Majom Marinković, ali i do kada će rijaliti trajati, što je informacija koju produkcija još uvek drži u tajnosti.

- Trpećeš ovde Majine batine sve do 18. jula, a posle će da te šutne, kada se ovo završi - urlala je Kačavenda na sav glas i tako gledaocima otkrila da se sezona završava u subotu 18. jula 2026. godine.

Taki o Maji i Asminu

Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, užasnut je odnosom koji njegova ćerka ima sa Asminom Durdžićem. Kako ističe, njihovu vezu ne podržava.

Nakon nekoliko žestokih sukoba pred kamerama u "Eliti 9", Asmin i Maja su nastavili odnos koji njen otac nikako ne odobrava.

- Ljubav nije zabranjena, ali onakve scene... Klip je obišao ceo svet, zvali su me ljudi iz Francuske, ma iz celog sveta... Šta mogu da mislim o čoveku koji mi davi ćerku. Sve je to šoubiznis i ja to razumem, ali to je prešlo svaku granicu. Šta da se to desilo napolju, da niko nije bio blizu da reaguje. Asmin me ne zanima, samo da je što dalje od mene - rekao je Marinković i dodao da je jedino što želi da Maja izađe živa i zdrava.

