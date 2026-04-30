Radomir Taki Marinković je šokiran komentarisao ponašanje svoje ćerke Maje Marinković u aktuelnoj sezoni rijalitija.

Ni najmanje zadovoljan Taki je udario na zeta Asmina Durdžića, te se osvrnuo i na Majine prethodne odnose.

- Taj odnos sa Asminom je propast, nikom ne bih poželeo da ima takvog dečka. Vidimo posle 20 dana ljubavi šta se dešava. Samohrani sam otac i zgrožen sam, Asmin ne zna gde su njegova deca, a šta radi s mojim detetom, provocira, veđa? Mnogo se loše osećam jer sam je sam odgajio da joj on to radi. Oni ne treba da opstanu ni unutra, a ni napolju - rekao je Taki.

"Od dva zla ne znam koje je gore"

Na pitanje da izabere boljeg zeta između Filipa Cara i Asmina Durdžića, on je bio jasan:

- Od dva zla ne znam koje je gore, ja kao da sam Boga gađao kamenjem, pa dobijam sve zetove idiote. Onaj ker iz Crikvenice samo laje, nemoj on samo da pruža podršku Maji. On treba svojoj bivšoj sa kojom ima dete da pruži podršku, nije video svoje dete godinu dana, a zna da priča o tuđem. To je jedan običan ološ - rekao je Taki.

