Maja Marinković i Filip Car započeli su turbulentar emotivni odnos dok su zajedno bili učesnici rijalitija. Nakon izlaska, odnos se nastavio, ali se nije završio slavno.

Naime, Maja je Cara prijavila za nasilje, tvrdeći da joj je držao pištolj u ustima, kao i da je od njega navodno dobijala batine.

Osim toga, Marinkovićeva se sada nalazi na poznatom imanju u Šimanovcima, a u jedna od stavki njenog ugovora je i da, sve dok ona boravi tu, Filip ne može da se useli u Belu kuću.

Filip o Maji

Kako je kao jedan od uslova za ulazak u rijaliti Maja Marinković zahtevala da Filip Car ne bude deo ove sezone, on je priznao, da je sve to znao.

- Naravno da sam znao i bio sam upućen u to još pre nego što je to potpisano. Idejni tvorac svega je Filip Car uvek i oni su svi negde moji učenici, što se tiče bilo čega u rijalitiju. Dok nisam došao u rijaliti, manje više 90 odsto tih ljudi nije znalo gde je levo. Rekao sam joj iz šale: "Ako budem išao u rijaliti, tražiću u ugovoru da ti ne budeš učesnik." pitala me je: "Jel? Ti bi meni uskratio novac?" Rekao sam joj da se šalim i da neću ulaziti u rijaliti. Premala je moja ćerkica još da ja budem deset meseci odsutan od nje. Znao sam svakako da neću ući u "Elitu 9", zato što tek su se počele raščišćavati stvari s Aleksandrom. Znači, nisam ni uspostavio dobar odnos s njom da bi se mogao upustiti da odem na duži period negdje. Otac mi je bio tada sveže operisan i nije situacija sa njim bila dobra. Tako da ja sam svakako znao da ja neću biti učesnik devetke. I ona je znala, ali ipak je htela da se ogradi, da stavi mene u ugovor. Jel znaš zašto? Obavezala je to u ugovoru, samo zato što se plaši. Ne može mene da gleda pored neke druge devojke, jer žena je polupana totalno. Ionako je ljubomorna na sve žene i na sve muškarce - govorio je FIlip.

- Maja i njen otac funkcionišu po tom principu da ljudi jednostavno gledaju da se okoriste o svakoga. Traže partnere za nju, traže priliku za ulazak u rijaliti priču. Kad se to završi, kad druga strana više to ne želi ili ne može da istrpi e ondamoraš snosit neke određene konsekvence tog odnosa. Čovek prosto od nje ne može da funkcioniše, diše, živi, a kamoli da se od nje skloni. Snosio sam posledice da je ona sve informacije iz mog telefona izvukla dok sam spavao. Imao sam taj drugi telefon koji inače ne nosim, koji mi bude kući koji mi je samo za TikTok. Kako u tom momentu nisam bio dobar sa porodicom jer je porodica bila ljuta na mene što sam uopšte sa njom i u tim trenucima nisam ni živeo kući. Jednostavno sam uzeo sve svoje stvari koje su mi bile najbitnije i najpotrebnije, tako i taj telefon. Imam taj klip crno na belo gde ona kaže da sam joj ja dao, a onda da se sama zaletela. Demantovala je sebe. Uzela je moj telefon i izvukla je neke kompromitujuće klipove. Sve što je mogla da nađe je našla, prebacila sebi, sa svog telefona prebacila toj svojoj drugarici iz Zagreba. Žacnula je Aleksandru tim nekim sadržajem koji je našla u telefonu. Aleksandra kad je napala na mene, onda se i ona priključila i odjedanput krenula sa optužbama. Kad sam ja krenuo da je raskrinkavam, ona je lepo svog oca pod ruku u policiju, na Viši sud. Tamo su tražili ne znam kakve odštete. Uglavnom, sve im je palo kao neosnovano. Nijedan dokaz nisu imali. Mom advokatu sam priložio neke dokaze, a to je da je ona razbijala moj auto, sat, stan, da mi je veliku financijsku štetu nanela. U snimku se vidi da se ja skrivam iza vrata, da ona lupa na vrata gde ona priznaje da je napravila problem - ispričao je Car, a na pitanje ko je Maji napravi modrice, sa kojima je išla kao dokaz na sudu, Car kaže:

- Maja ima uvek modrice. Kako da nema modrice kad ona razbija stakla, zidove glavom, baca se, skače. Imala je neku posekotinu na čelu, ja ne, ja ne znam kako se njoj pola glave nije raseklo. Doslovno je uletela glavom u staklo od ogledala. Razbila je haubu i suvozačevo staklo. Znaš kad imaš s psihijatrijskim slučajem koji podivlja. Sve što su ona i njen otac prijavili na konto mene, svaku pretnju, svaku optužbu, sve im je odbačeno kao neosnovano. Ljudi su notorni patološki lažljivci koji imaju velikih psihičkih problema. Imao sam problem s alkoholom i mene je taj alkohol dovodio ka takvim ženama i ka nekim određenim stvarima. Kocki, izlascima... Trudim da i da tom taj problem rešim, alkoholu ne pristupam i da ga od sebe sklonim. Moraš se uloviti nu koštac sa svojim problemima i kažeš: "Moja ćerka nije psihički dobro. Moramo da idemo da se lečimo." Njima treba pomoć. Uputiti ih ka nekom psihoterapeutu, psihijatru - zaključio je bivši rijaliti učesnik za Blic.

