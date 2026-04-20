Rijaliti učesnica Elite 9, koja se sinoć u okviru baraža vratila u Belu kuću, Sandra Todić, otkrila je da joj ciklus kasni, zbog čega će uraditi test kako bi saznala da li će ona i njen cimer Filip Đukić postati roditelji.

Ipak, neizvesnosti će uskoro doći kraj s obzirom da je voditelj Milan Milošević najavio da će tokom emisije "Pretres nedelje" doneti test za trudnoću, kako bi njih dvoje uživo pred kamerama saznali istinu, da li postaju roditelji ili je reč o lažnoj uzbuni?

- Ne znam šta da mislim, ali ciklus mi kasni i osećam se drugačije. Ako se ispostavi da sam trudna, to će promeniti sve - priznala je Sandra, ne krijući zabrinutost.

Đukić i dalje iščekuje informacije, a mnogi učesnici komentarišu da je vidno nervozan i neraspoložen, te neprestano odbacuje mogućnost da je ona trudna.