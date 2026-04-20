Prema njegovim rečima, buduća vlada imaće ukupno 16 ministara, bez formiranja "superministarstava", pri čemu će svaka oblast imati zasebno resorno ministarstvo, prenosi "Mađar Nemzet".

Mađar je imenovao Andraša Karmana za ministra finansija, Anitu Orban za ministarku spoljnih poslova i Ištvana Kapitanja za ministra ekonomije i energetike u svojoj novoizabranoj vladi, kao što je ranije najavljeno.

Mađarova desnocentristička stranka Tisa osvojila je ubedljivu pobedu na izborima 12. aprila, okončavši 16-godišnju vladavinu desničarskog premijera Viktora Orbana, prenosi Tanjug.

"Već smo to nekoliko puta rekli, ovo je ogroman mandat, ogromna većina i barem jednako velika odgovornost. Ovo je bila ključna tačka današnjeg sastanka parlamentarne grupe, kako bismo razgovarali sa našim kolegama poslanicima o tome šta ova odgovornost znači i kako možemo da ispunimo ovu odgovornost 24/7, svakog dana u godini", rekao je Mađar.

On je rekao da bi njegova vlada mogla da preuzme vlast do 11. maja nakon što se očekuje da on položi zakletvu 9. ili 10. maja na inauguracionoj sednici parlamenta.

Dodao je da pregovori o formiranju vlade još traju i da će narednih dana biti objavljena i preostala ministarstva.

On je istakao da se očekuje da nova vlada bude formirana u roku od oko tri nedelje, dok će ukupna struktura obuhvatiti i resore unutrašnjih poslova, pravde, obrazovanja, saobraćaja, digitalne tehnologije i drugih oblasti.

Karman, bivši rukovodilac Erste banke, takođe je radio kao član upravnog odbora Evropske banke za obnovu i razvoj, i bio je državni sekretar u Ministarstvu ekonomije nakon Orbanovog izbora 2010. godine.

Kapitanj, bivši globalni izvršni potpredsednik u Šelu, koji je takođe vodio mađarsko udruženje rukovodilaca između 2020. i 2025. godine, rekao je da bi oslobađanje sredstava EU i predvidljive politike pomogle oživljavanju ekonomije.

Anita Orban radila je kao direktorka za odnose sa javnošću u Vodafonu i obavljala je razne diplomatske funkcije u Ministarstvu spoljnih poslova između 2010. i 2015. godine.