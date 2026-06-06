Estradni par Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović važe za jedan od najbogatijih na domaćoj javnoj sceni, a posebnu pažnju privlači njihova jahta procenjena na oko 6.000.000 evra, na kojoj provode letnje mesece.

Unutrašnjost plovila odiše luksuzom, dominiraju mermerni detalji i zlatni ukrasi, a na raspolaganju je čak šest spavaćih soba, od kojih jedna ima i privatno kupatilo.

Prostrani dnevni boravak opremljen je velikim televizorom i mermernim stolom, što dodatno naglašava raskoš ovog plovila.

Kako je pevačica ranije istakla, jahta im je predstavljala i svojevrstan beg od svakodnevnog života i obaveza.

-Nismo mogli da se družimo, mogli smo samo da plovimo. Tako da sam bar imala godinu dana pauze i odmora da prođem ono što sam celog života zaista želela – da plovim i da budem na vodi - navela je Brena, dodajući da posebno uživa u boravku na moru.

Međutim, luksuzan način života prati i visoko održavanje, pa se navodi da godišnji troškovi održavanja jahte iznose oko 40.000 evra.

Bogatstvo Lepe Brene i Bobe Živojinovića

Pored ovog plovila, par poseduje i brojne nekretnine i investicije.

Vila na Bežanijskoj kosi procenjuje se na oko 2,5 miliona evra, dok u Budvi imaju stan u jednoj od najskupljih zgrada.

Takozvani "kraljevski apartman", u koji su takođe ulagali, nalazi se na prestižnoj lokaciji gde cena kvadrata dostiže i do 4.000 evra, pa ukupna vrednost tog stana ne pada ispod 280.000 evra.

Poseduju i kuću u Majamiju vrednu više od 900.000 evra, koja se prostire na preko 400 kvadrata i nalazi se na samoj obali mora.

Takođe imaju i stan u Monte Karlu od oko 150 kvadrata, sa luksuzno uređenim prostorijama, a prema procenama, njegova vrednost može dostići i do 7.500.000 evra zbog izuzetno visoke cene kvadrata u tom delu.

Njihov portfolio nekretnina uključuje i lokal na Zlatiboru, dok je pevačica kupila i zemljište od 80 ari na ulazu u Novi Sad, gde planira izgradnju luksuznog stambenog kompleksa, čija se vrednost procenjuje na oko 2.000.000 evra.

Alo/Kurir