Mesecima unazad, u rijaliti programu Elita jedna od glavnih tema jeste odnos bivšeg para Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, posebno nakon ulaska njegove bivše verenice Stanije Dobrojević, koja je dovođena u vezu sa optužbama da je navodno uticala na raspad njihove veze i umešala se u brak.

Aneli je u jednom razgovoru pitala Asmina gde mu je sin, na šta je on, kao i ranije, negirao da ima dete.

Međutim, ubrzo su isplivali navodi koji ukazuju na suprotno.

Na njegovom starom Fejsbuk profilu nalazi se profilna fotografija na kojoj je sa jednim dečakom, dok komentari ispod objave ukazuju na to da Durdžić pored Nore ima još jedno dete.

U komentarima se hvalio kako pravi lepu decu i sa ponosom je istakao da je na fotografiji njegov sin, a jedan komentar posebno je skrenuo pažnju i potvrdio ove navode.

-Baš ti je lep sin, drago mi je da ste zajedno - napisala je ona.

"Asmin ima dete, to naša cela porodica zna"

Podsetimo, sestra Aneli Ahmić, Sita Ahmić, objavila je na svom TikTok nalogu snimak razgovora sa rođakom Asmina Durdžića, koji u tom razgovoru tvrdi da on ima sina po imenu Samuil.

Rođak je tom prilikom naveo da je informacija o detetu poznata celoj porodici, ali da se, kako tvrdi, ono javno osporava.

-Asmin ima dete, to naša cela porodica zna. Zove se kao moj sin, Samuil. Samo što se moj sin zove Samuil Mujo. Zato sam se i oglasio. Meni je sramotno da moram ponovo da objašnjavam, da neko prikriva dete koje postoji i koristi moje dete kao poređenje - izjavio je on.

-Koristi tvoje dete, kao da je jedini Samuil koji postoji zapravo tvoj sin. Ti si ga zamolio da to ne radi - rekla je Sita u objavljenom video-snimku na kraju.