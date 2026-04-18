Tokom emisije "Gledanje snimaka" u Eliti 9 voditelj Milan Milošević morao je da reaguje i postavi na mesto pojedine učesnike koji su pokušali da se umešaju u odluke produkcije. Prva na udaru bila je Maja Marinković koja se pobunila jer je smatrala da Stanija Dobrojević nije dovoljno osuđena nakon sukoba sa Urošem Stanićem.

Rasprava u Beloj kući je brzo eskalirala, a Milan Milošević je oštro odbrusio starleti i jasno joj stavio do znanja gde se nalazi.

- Majo, ovo nije tvoj rijaliti, ovo je kuća Željka Mitrovića, niko od vas neće uređivati rijaliti i određivati pravila. Dokle više da te puštamo da glumiš zvezdu i ležiš ceo dan? - počeo je Milan.

- To je zbog dupeta, ko glumi zvezdu? – odbrusila je Maja, aludirajući na to da joj je zabranjena fizička aktivnost zbog ugradnja silikona u zadnjici.

- Kog dupeta, kad možeš da imaš odnose? - nastavio je Milan.

Marinkovićeva je potom izgubila kontrolu i zapretila fizičkim nasiljem, koje se u rijalitiju najstrože kažnjava. Ona je podsetila na sukob Stanije i Uroša.

- E, važi. Tako ću ja sad šamarčinu na provokaciju - nastavila je Maja Marinković.

Milan joj je na to brutalno odgovorio, najavivši sankcije.

- Možeš i platićeš. Za takvo ponašanje ćeš videti kad te budu isplaćivali - odbrusio je voditelj.

Izvinjavala se voditelju i produkciji

Nakon ove žučne rasprave produkcija je donela odluku da Maja Marinković ostaje bez honorara, što je za nju predstavljalo ozbiljan udarac. Svesna svoje kobne greške koja ju je debelo koštala, Maja je odlučila da spusti loptu. Odmah je prišla voditelju, zagrlila ga i pred svima molila za oproštaj.

- Milane, u pravu si, izvini - rekla je ona.

Milan je prihvatio izvinjenje uz reči pomirenja.

- Majo, ti znaš da ja tebe volim, nema potrebe za onim.

- Jeste, u pravu si, izvini - ponavljala je Maja dok se emisija nastavljala.

