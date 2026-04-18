"U kontaktu smo s tankerima i velikim kompanijama kako bismo ugovorili izvoz nafte, a vrata su otvorena svim kompanijama", rekao je portparol ministarstva Sahib Bazoun za iračku novinsku agenciju, prenosi Al Džazira.

Kako je rekao, za nekoliko dana ta zemlja će nastaviti izvoz nafte, kao i da su sva polja spremna.

Dodao je da ubrzavanje procesa izvoza "privlači stabilnost, generiše državne prihode, podržava domaću proizvodnju nafte i zadovoljava potrebe lokalnog tržišta za tečnim i suhim plinom kako bi elektrane ostale u radu".

U odvojenom događaju, iračko Ministarstvo prometa objavilo je da je u luku Basra stigao ogromni tanker koji će utovariti dva miliona barela nafte - prvu iračku pošiljku od objave ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.