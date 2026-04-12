Ljubavni par iz rijaliti programa Elita 9, Maja Marinković i Asmin Durdžić, ponovo intrigira javnost svojim turbulentnim odnosom.

Iako su mesecima vešto skrivali emocije i tajno flertovali, sada su sve karte bačene na sto.

Dok su sedeli u dvorištu Bele kuće i prisećali se svojih početaka, situacija je brzo iz romantike prerasla u ozbiljne zamerke, a Asmin je kao grom iz vedra neba optužio Maju da je sve vreme igrala igru i prikrivala šta zaista oseća.

- To je bila tvoja nemoć. Dobar si glumac bila, od februara si počela da glumiš - poručio joj je on.

- Jeste, ti znaš da proceniš. Tebi ni sad ne verujem ništa, prevarant si - odbrusila mu je Maja.

- Šta onda tražiš sa mnom? Uverila si se u neke stvari - upitao ju je Durdžić.

- Za ovo ovde da, ali si za život prevarant - odgovorila mu je Marinkovićeva.

Da li će ova prevrtljiva romansa preživeti Majine sumnje i da li će Asmin uspeti da joj dokaže da ipak nije "prevarant za život", ostaje da vidimo.

"Maja izlazi iz Elite trudna"

Voditelj Elite Milan Milošević je pred našim kamerama žestoko udario na učesnike ovog rijaliti formata.

Bez zadrške je progovorio o najaktuelnijim temama, te šokirao tvrdnjama da će Maja Marinković Belu kuću napustiti u drugom stanju.

- Sa Majom će biti haos, ona će garant izaći trudna iz ove Elite - rekao je on, pa se direktno obratio njenom ocu, Radomiru Marinkoviću Takiju.

- Taki, Asmin ti je zet bez dileme, veseli se - istakao je Milošević za Alo!