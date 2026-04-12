Učesnice rijaliti programa Elita 9, Maja Marinković i Stanija Dobrojević, dobile su torte i hranu od svojih porodica.

Međutim, za Dobrojevićevu je stigao specijalan poklon, i to od bivšeg rijaliti učesnika Filipa Cara, koji je bio u ljubavnoj romansi sa Marinkovićevom, koja sada ratuje sa starletom.

On joj je poslao tortu punu njihovih zajedničkih fotografija iz Zadruge 5.

-Mama, Taki, volim vas - poručila je Maja.

-Fićko, pozdrav. Pozdrav za Filipa Cara i hvala za tortu - poručila je Stanija, ne skidajući osmeh sa lica i neprestano gledajući njihove momente iz pete sezone, dok Marinkovićeva nije želela ni da pogleda tortu.

Inače, Maja je dan nakon ulaska Stanije Dobrojević ušla u ljubavnu romansu sa njenim bivšim verenikom Asminom Durdžićem, čime je prekinuto njihovo prijateljstvo i započeti su okršaji, svađe i šokantne optužbe i uvrede sa obe strane.