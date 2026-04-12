Papagaja je na ronjenje poveo njegov vlasnik, ali ne na klasičan način.

Papagaj je u more zaronio u specijalno napravljenoj mini podmornici, koju je Lojer prethodno testirao kod kuće kako bi se uverio da je bezbedna za upotrebu.

Ovaj neobični podvodni uređaj napravljen je od obične posude za hranu, ali je dodatno opremljen sa dva priključka za vazduh i jednosmernim ventilom. Sistem za dovod vazduha obezbeđuje boca pod pritiskom od 3.000 psi, koja je pričvršćena za donji deo podmornice, dok su olovne težine pažljivo podešene kako bi se postigla optimalna plovnost.

Kako bi dodatno osigurao bezbednost svog ljubimca, Lojer je ugradio i merač kiseonika, kako bi u svakom trenutku mogao da prati da li Bebe ima dovoljno svežeg vazduha tokom boravka pod vodom.

"Želeo sam da budem siguran da naš voljeni Bebe ima dovoljno svežeg vazduha", objasnio je Lojer.



Pre nego što su se otisnuli u more, podmornica je testirana u kadi, a ni tokom ronjenja ništa nije prepušteno slučaju. Kako je naveo, lokacija na kojoj su ronili bila je pažljivo izabrana.

"Koralni greben gde smo ronili nalazi se u zaštićenoj luci koju dobro poznajemo i gde nema jakih morskih struja, tako da nije postojala opasnost da ga odnese voda", rekao je Lojer, prenosi Yahoo.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da Bebe učestvuje u neobičnim aktivnostima. Ovaj papagaj već je poznat po avanturističkom duhu i činjenici da redovno prati svog vlasnika gde god da krene.

"Bebe voli da ide svuda sa nama i učestvuje u svim aktivnostima", dodao je Lojer.