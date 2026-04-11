Veliki šef sutra u rijalitiju Elita 9 organizuje svečani ručak povodom velikog hrišćanskog praznika Uskrsa, a proslava nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Sutra na imanje stižu poznati pevači, ali i specijalna gošća, a takmičare će zabavljati Peđa Vujić, Nina Vlajković i orkestar Mikice Gačića, a specijalna gošća biće Zorica Marković.

Napustila Elitu zbog zdravstvenih problema

Podsetimo, Markovićeva je napustila rijaliti nakon što joj je naglo pozlilo, zbog čega je završila u bolnici.

- Bolje mi je otkako su mi pogodili terapiju. Sada moram da odmorim, da se privikne organizam, a onda za mesec dana idem na kontrolu, nadam se da će i tada rezultati biti dobri - rekla je pevačica koja je upitana da li se vraća u Elitu 9.

- Sada ne, jer moram da odmaram. Ako Bog da da rezultati budu dobri i ako bude trebalo za projekat možda ponovo uđem nakon kontrole - priznala je ona.

Na pitanje da li je imala ugovor na nekoliko meseci učešća ili se takmičila za prvo mesto rekla je:

- Ne, ne, nije bilo dogovoreno da izađem ranije. Trebalo je da ostanem do kraja, ali eto, zdravlje nije dozvolilo - istakla je nedavno za Blic.