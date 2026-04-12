Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel u ekskluzivnom intervjuu iz Havane poručio je da za vojnu agresiju SAD na Kubu nema opravdanja, ali je i naglasio da je zemlja spremna na borbu i žrtve kako bi se odbranila.

U opširnom razgovoru za NBC News u emisiji "Meet the Press", koji je u Havani vodila voditeljka Kristen Velker, Miguel Dijaz-Kanel odbacio je potrebu za promenama kubanskog političkog sistema uprkos pritisku administracije predsednika Donalda Trampa.

Istakao je da "nema opravdanja da Sjedinjene Američke Države pokrenu vojnu agresiju protiv Kube" i upozorio da bi svaka invazija imala posledice po bezbednost njegove zemlje, SAD i cele regije.

"Invazija na Kubu imala bi svoju cenu. To bi pogodilo bezbednost Kube, Sjedinjenih Američkih Država i regiona. Ako se to dogodi, biće borbe i biće sukoba, branićemo se, a ako moramo da umremo, umrećemo, jer kako kaže naša himna: 'Umreti za domovinu znači živeti'", rekao je Dijaz-Kanel.

Na pitanje Kristen Velker da li je spreman da odgovori na "ključne zahteve" iz SAD, uključujući oslobađanje političkih zatvorenika, raspisivanje višestranačkih izbora i priznavanje sindikata i slobodnih medija, Dijaz-Kanel je rekao da Kuba takve zahteve nije dobila i da pitanja koja se tiču političkog sistema i ustavnog poretka "nisu predmet pregovora sa Sjedinjenim Državama".

S druge strane, Dijaz-Kanel se nije obavezao na oslobađanje zatvorenika i negirao je da su u pitanju politički slučajevi, tvrdeći da u zemlji postoje ljudi koji nisu za revoluciju i da se "svakodnevno izražavaju", a da zbog toga nisu u zatvoru.

"Ova priča koja je stvorena, ta slika da je svaka osoba koja govori protiv revolucije odmah bačena u zatvor, velika je laž, kleveta i deo konstrukta kojim se želi ocrniti i uništiti ugled kubanske revolucije", rekao je Dijaz-Kanel.