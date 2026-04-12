Bivša učesnica rijalitija, Milica Veličković, otkrila je kako sa ćerkom Barbarom provodi i slavi Uskrs, koju je dobila sa Borislavom Terzićem Terzom, aktuelnim učesnikom Elite.

- Vaskrs ove godine provodimo na planini. Barbara ima mini raspust u vrtiću i odlučila sam da to iskoristimo. Otkako sam postala majka, sve je poprilično drugačije, ali osim praznika, dani prolaze isto, u hrani, odmoru i piću, samo uz pojačanje jednog člana u mojoj porodici - istakla je Milica na početku razgovora, a zatim otkrila da li joj naslednica pomaže u farbanju jaja:

-Barbara ne učestvuje u farbanju jaja pošto je na odmoru, ali sigurno će ih pojesti dosta kad se vratimo, obožava da ih jede - istakla je kroz osmeh Veličkovićeva, te dodala da je navikla na činjenicu da njena ćerka raste bez oca Borislava koji je u rijalitiju:

-Navikla sam da raste bez oca i uopšte me ta priča ne zanima. Mi same odlično funkcionišemo - konstatovala je ona, pa otkrila da li će tokom praznika Barbara posetiti porodicu Terzić:

-Praznike provodi sa majkom i mojom porodicom, a nakon praznika nastavljamo po starom - zaključila je za Pink.

Skandal na krštenju

Terza je nedavno izveden je iz Elite kako bi prisustvovao krštenju ćerke Barbare, ali ga je bivša verenica i majka njegovog deteta, Milica Veličković, izbacila sa svečane ceremonije.

Nakon što je stigao u crkvu gde se obavlja krštenje njihove naslednice, ušao je unutra i stao nekoliko koraka od ćerke i Milice, sa poklonima u rukama.

Ubrzo je izašao nakon što je ona saznala da se sve snima i emituje uživo na televiziji, što nije odobrila, te ga je zamolila da odmah izađe.

- Izbaci me, brate, sve ste videli - poručio je tada on, vidno nervozan.

Međutim, nekoliko minuta kasnije odlučio je da se vrati u crkvu, a raspravu su nastavili i nakon toga, sve dok se nije vratio u rijaliti.