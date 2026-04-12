Bivši rijaliti učesnik Filip Car danas je povodom proslave Vaskrsa u Eliti 9 poslao tortu za njemu drage ljude, Tanju Boginju i Staniju Dobrojević.

Njegova bivša devojka Maja Marinković i njen novi partner Asmin Durdžić na ovaj gest nisu mogli da ostanu imuni, pa su ga danas žestoko prozivali, govoreći da je to blam, a sada se Car tim povodom oglasio i u svom stilu im brutalno uzvratio:

-Sve tri godine otkako nisam učesnik podržavam meni drage ljude jer znam koliko to znači. Zaista ne radim to zbog njih dvoje i ne bi trebalo da se pronalaze u tome, ali očito im se veza bazira na drugim ljudima, mrze ceo svet. Idealan su spoj. Samo palacaju tim zlim jezicima i za praznike. Imam ideju, poslaću im mafine za mesečnicu da vide da nemam ništa protiv njihove veze, čak naprotiv, mislim da su te dve plazibube idealan spoj. Hristos vaskrse, braćo i sestre - zaključio je Filip za Pink.

Maja postavila ultimatum produkciji zbog Filipa

Starleta Maja Marinković imala je poseban uslov za svoj ulazak u rijaliti Elita 9, a taj zahtev odnosio se direktno na njenog bivšeg partnera Filipa Cara.

Kako je otkrila njena bivša cimerka Miljana Kulić tokom lajva na TikToku, Maja je insistirala da se u njen ugovor unese posebna stavka kojom se garantuje da se Car neće pojaviti u ovoj sezoni popularnog rijalitija.

Razlog za takav zahtev, prema njenim ranijim tvrdnjama, jeste sukob koji je imala sa bivšim dečkom, protiv kojeg je u međuvremenu podnela i krivične prijave.

Tokom TikTok lajva, Miljana je razgovarala upravo sa njim, a tema razgovora bila je njihova turbulentna veza koja je ranije punila medijske stupce. U jednom trenutku otkrila je i kakav je uslov Marinkovićeva postavila produkciji pre ulaska u rijaliti.

- Tražila je da u aneks ugovora stave da ti nećeš ući ove sezone. Je l‘ znaš za to? - pitala je ga je ona, dok joj je Filip kratko odgovorio da je upoznat sa tim zahtevom.