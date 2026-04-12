Danima unazad domaća javnost bruji o tome kakav stav zapravo ima porodica Asmina Durdžića o njegovoj emotivnoj vezi sa Majom Marinković.

S obzirom na to da se njegov otac, Mustafa Durdžić, danima nije oglašavao na svom Fejsbuk profilu, mnogi su posumnjali da ne podržava ovaj odnos i da ga je sramota zbog postupaka svog sina.

Međutim, kada su svi pomislili da je duboko razočaran u sina i njegove ljubavne izbore, desio se potpuni preokret, odlučio ke da prekine tišinu i javno kaže kakvo zaista mišljenje ima o potencijalnoj snajki.

-Kao čovek, nemam loše mišljenje. Ne prodaje se za novac, a to je razlikuje od žena koje to rade. Sve što radi, možda nije uvek mudro ili ispravno, ali se ponaša po svom osećaju i sopstvenom nahođenju. Maja nije osoba koju je lako izmanipulisati. Ima svoj stav, svoju glavu i svoje odluke, sviđale se one nekome ili ne. Njena prošlost je njena stvar. Mene to ne zanima niti utiče na moj sud o njoj. Budućnost… Ko od vas je siguran šta će biti sutra? - istakao je Asminov otac, te jasno stavio do znanja da se ne obazire na tuđa mišljenja, ali ni na njenu burnu prošlost.

Inače, Mustafin sin se trenutno nalazi u teškoj situaciji u rijalitiju, s obzirom na to da je pre nekoliko dana ušla i njegova bivša verenica Stanija Dobrojević, te stavila tačku na odnos sa njim.

Takođe, u Beloj kući se nalazi i Aneli Ahmić, njegova bivša nevenčana supruga i majka ćerke Nore, te sa obe svakodnevno ulazi u sukobe.