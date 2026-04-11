Tokom emitovanja radio-emisije došlo je do oštre rasprave između učesnika rijaliti programa Elita 9, Milene Kačavende i Danila Dače Virijevića, koja je ubrzo eskalirala u otvoreni sukob.

Rasprava je započela neslaganjem oko načina vođenja emisije i odnosa prema gostima, a Milena je kolegi zamerila što je optužuje za pristrasnost.

U žustrom obraćanju istakla je da ne prihvata takve kritike, naglašavajući da problem ne vidi u sebi, već u tome što pojedini gosti, poput Filipa Đukića, nemaju dovoljno prostora da odgovore zbog načina vođenja emisije.

Takođe mu je poručila da ne pokušava da je upoređuje sa drugima, uz opasku da smatra da je previše preuzeo ulogu voditelja.

-Ti meni ne možeš da govoriš da sam pristrasna. Filip od tvog sr*nja ne može da priča, a to što ti se ne sviđaju odgovori je druga priča. Nemoj ti meni više da upoređuješ. Ti si ovde voditelj i malo si se primio - urlala je Kačavenda.

Sa druge strane, Dača je uzvratio tvrdnjom da pojedini učesnici sami izazivaju reakcije jer izbegavaju konkretne odgovore na postavljena pitanja.

-Filip izaziva reakcije jer neće da odgovara - odgovorio je on.

-Ti želiš da dođu da ih pljuju - uzvratila je Milena.

-Kao što pljuju Aneli, Staniju, Asmina... Ti si rekla da treba da isteramo Ivana - dodao je Virijević.

-Ne Ivana, on je bio planiran, a šta je sa drugima? Mogu li Teodora i Filip da pričaju? - nastavila je Kačavenda.

-Filip ne odgovara kad se postavljaju pitanja - rekao je Dača.

-Vidim tebi je baš odgovorio, g*vno malo - odbrusila mu je Milena.