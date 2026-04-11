Sin bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, Hanter tiho je napustio zemlju usred tvrdnji da duguje 17 miliona dolara, otkriva "Dejli mejl".

Britanski tabloid se poziva na novi pravni podnesak koji je njegov advokat Bari Koburn podneo 6. aprila u Vašingtonu, gde prvog sina tuže njegovi bivši advokati iz kancelarije "Vinston i Stroun".

U sudskom podnesku se otvoreno navodi da "gospodin Bajden živi u inostranstvu" i tvrdi da bivši prvi sin "ne može da priušti" da isplati svoje zaostale sudske troškove.

Advokatska firma je branila Hantera (56) u njegovim slučajevima utaje poreza i krivičnih dela vezanih za oružje, kao i u drugim pravnim bitkama, ali tvrdi da nije platio račune "značajno veće od 50.000 dolara".

U jednom podkastu emitovanom prošle godine, sam Hanter je tvrdio da ima "dug od 17 miliona dolara".

Koburn nije precizirao gde u svetu Hanter (56) sada živi – ali to definitivno nije Amerika.

Prošle godine Hanter Bajden je viđen kako provodi vreme u Južnoj Africi, rodnom mestu svoje supruge Melise (39), majke njegovog najmlađeg deteta.

Par je viđen na putovanju u Kejptaun u maju 2025. godine, što je navelo predsednika Donalda Trampa da opozove dozvolu za rad u Tajnoj službi zbog troškova putovanja u inostranstvo.

"U ovoj jedinici ima čak 18 ljudi, što je smešno!", objavio je Tramp na društvenim mrežama tada i opozvao tim za zaštitu Hantera Bajdena.

Hanter Bajden je ipak proveo neko vreme u SAD uprkos svom novom deklarisanom boravku u inostranstvu, uključujući i uskršnji obrok sa porodicom ovog meseca.

Njegova polusestra Ešli objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj se Hanter vidi kako sedi pored svog oca i maćehe Džil, sa sinom Boom u krilu, okružen nekoliko drugih mladih članova porodice u Santa Inezu, Kalifornija.

Nije jasno ko je platio putovanje od 10.000 milja od Kejptauna do Kalifornije – jer Hanterov advokat tvrdi da je bez novca.