Glumac iz filmova "Batman Begins" i "Dunkirk", Džon Nolan, preminuo je u 87. godini.

Ova zvezda i stric slavnog reditelja Kristofera Nolana preminuo je danas, prenose mediji.

Uzrok smrti britanskog glumca još uvek nije otkriven, prema pisanju lokalnog lista "Stratford-upon-Avon Herald".

Džon je bio poznat po ulozi Daglasa Frederiksa, člana uprave kompanije "Vejn Enterprajzis", u filmovima "Batman Begins“ i "The Dark Knight Rises".

Ovaj pozorišni veteran pojavio se u nekoliko blokbastera svog sinovca, uključujući kriminalistički triler iz 1998. godine "Following" i ratnu dramu "Dunkirk".

Godine 2013. glumio je Džona Grira u drugoj sezoni serije "Person of Interest", koju je režirao njegov drugi sinovac, Džonatan.

Kasnije je pomagao i iza kamere tokom pete i poslednje sezone serije.

Tokom sedamdesetih godina prošlog veka glumio u raznim BBC serijama, uključujući "Daniel Deronda" i "Doomwatch". Takođe se pojavio u ITV mini-seriji "Shabby Tiger".

Poslednje njegovo pojavljivanje bilo je 2024. godine u epizodi američke naučnofantastične serije "Dune: Prophecy".

Iza Džona su ostali supruga Kim Hartman i njihova deca Miranda i Tom.