Željko Mitrović kao tvorac rijaliti programa Elita, ništa nije prepustio slučaju, a da se ne tolerišu određene stvari, govori nam u prilog da pred sam kraj takmičenja pljušte kazne kao nikada pre!



Iako su pravila boravka u rijalitiju "Elita 9" jasna i vrlo dobro poznata svim takmičarima, pojedinci i dalje svesno ili nesvesno odlučuju da ih prekrše.

Ovog puta, pevačica Jovana Cvijanović i Viktor Gagić oglušili su se o jedno od osnovnih pravila na imanju – nisu ustali na muziku za buđenje.Zbog ovakvog ponašanja, Veliki šef je morao hitno da reaguje, naglašavajući da se red i disciplina moraju poštovati.



Kao rezultat njihovog ignorisanja obaveza, doneta je odluka da sankcije budu neizbežne, te će Viktor i Jovana snositi posledice i adekvatne kazne za svoj postupak.

Jovana iznela detalje afere Sofije i Daneta

O aferi Sofije Janićijević i izvesnog Daneta (70) bruji javnost, a rijaliti učesnica ne prestaje da negira njihov ljubavni odnos iako postoje dokazi za isti. Nedavno je došlo do sukoba Jovane Cvijanović i Sofije, kada je pevačica da ima još informacija o njenom životu.

Naime, Jovana Cvijanović zapretila je Sofiji da pazi šta priča jer ima dosta informacija o njenom životu.

- Za razliku od tebe ja sam bila sa imenima, dok tebe razvlači deda od 70 godina. Dođi sebi da ja ne bih progovorila ko si i šta si. Ja sam prva objavila tebe i Atmira Albu. Bolje ti je da se kontrolišeš. Ti nisi kompetentna da govoriš. Držiš se u piceriji za ruku i ljubiš sa dedom koji ti je kupovao gaćice. Ja sam obezbeđena, imam svoj posao. Bolje ti je da ćutiš i da češljaš plastičnu kosu - rekla je Jovana.



- Ja bih volela da progovori Jovana jer je sveznalica - rekla je Sofija.

