Anita Stanojlović danas je napusutila rijaliti program Elitu 9, ali samo nakratko. Od kako se saznalo da jeu drugom stanju, osim ukućana, i javnost se i dalje pita ko je otac deteta.

Da li je otac Luka Vujović ili Filip Đukić, a Anita je po izlasku iz kuće saznala ko je zapravo otac, ali i koliko je beba stara.

- U šestoj nedelji, mesec i po dana. Lekar mi nije bio potreban da bih znala čije je dete, ali zapušila sam usta ovim debilima. Sumnjala sam da sam osma nedelja, ali se ispostavilo da je manje – rekla je Anita.

Takođe, Luka je istakao da ni on nije sumnjao.

- Ona je šestog marta ostala trudna jer su joj tad bili plodni dani, a samo nakon 18 dana je pokazao test - dodao je, na šta je Anita dodala:

- Lisice su bile pre mesec i po dana, tačno prvi moj histerični napad i to sad pravdam zbog trudnoće - rekla je Stanojlovićeva.

Milena Kačavenda pitala ju je da li ima više samopouzdanja otkako su zaplovili u mirnu luku.

– Luki verujem od prvog dana, ali ne može da ima komunikaciju i da gleda. Imam isti stav, a više me nervira jer me ljudi ponižavaju. Nemu verujem od prvog dana da mu je lepo sa mnom, a to se ispostavilo jer je napravio dete sa mnom – rekla je Anita.

