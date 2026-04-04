Zadrugarka Anita Stanojlović otkrila je da je bila napustila rijaliti, kako bi otišla na lekarski pregled zbog tudnoće, te je otkrila detalje sa pregleda.



Kako se nedavno povela polemika da li je Luka Vujović otac njenog deteta, ona je odgovorila i na te navode.

- U šestoj sam nedelji, trudna sam već mesec i po dana. Lekar mi nije bio potreban da bih znala čije je dete, ali zapušila sam usta ovim debilima. Sumnjala sam da sam osma nedelja, ali se ispostavilo da je manje - rekla je Anita, na šta se Luka nadovezao.

- Anita je šestog marta ostala trudna, jer su joj tad bili plodni dani, a samo nakon 18 dana je pokazao test - dodao je zadrugar, na šta je Stanojlovićeva istakla:

- Igra sa lisicama, kada je trebao da bude vezan sa Aneli Ahmić bile su pre mesec i po dana, tačno je tad bio moj prvi histerični napad i to sad pravdam trudnoćom - objasnila je rijaliti učesnica.

