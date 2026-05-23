Učesnica rijalitija Elita 9 Sofija Janićijević našla se u centru skandala nakon što je isplivala tajna ljubavna romansa sa čak 41 godinu starijim Danetom Angelovskim, sa kojim je razmenjivala ljubavne poruke, ali i ulazila u odnos koji se dovodi u vezu sa materijalnom koristi.

Sada su objavljene nove prepiske koje dodatno podižu tenziju u javnosti.

Naime, Sofija mu je uoči ulaska u aktuelnu sezonu Elite obećala da neće biti ni sa jednim muškarcem, dok joj je on, kako se tvrdi, verovao i čak prepisao nekoliko nekretnina, koje je kasnije, nakon navodne prevare u rijalitiju, povukao.

U porukama koje su dospele u javnost, Dane je više puta proveravao njeno obećanje:

-Šta tražim od tebe dušo dok si u Eliti? - upitao ju je.

-Da ne budem ni sa kim tamo - odgovorila mu je ona.

Potom je ponovo insistirao:

-Stojiš iza svog obećanja da nećeš imati nikoga unutra, dušo?! Evo zadnji put te pitam, ljubavi - instistirao je uporno, te je Janićijevićeva ponovo potvrdila svoj stav.

U nastavku prepiske, priznala je da joj je kupio kilogram zlata, dok ga je u jednoj od poruka pitala i za nakit.

"Čekamo vas, mama sprema ručak"

Tada joj je pokazao burme koje je kupio kao simbol njihove veze, a Sofija je sa tim prstenom ušla u rijaliti, dok je otkriveno da je boravio u kući njene majke Brankice Janićijević u Ralji, kao i da je i ona bila kod njega u Skoplju.

-Ništa, dušo, čekamo vas, rekla sam mami. Mama sprema ručak, za koliko stižete, dušo? - pisala je ona, raspitujući se o dolasku.

-Ljubavi, za samo tri dana ulazim, nisam kupila šminku, ništa nemam od šminke, dušo - navodi se u jednoj od poruka, nakon čega joj je, prema tvrdnjama, stariji partner ponudio finansijsku pomoć.

"Volim te puno"

Na kraju prepiske stoje i emotivne poruke koje mu je slala:

-Volim te puno, jedva čekam da te vidim. Laku noć, dušo, grlim te, mazim te, ljubim te - pisala je tada aktuelna učesnica.

