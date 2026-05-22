Tokom jučerašnjeg dana Veliki šef je bio primoran da hitno i oštro reaguje zbog nepoštovanja obaveza od strane takmičarki.

Iako se od svih učesnika očekuje prisustvo i aktivno učešće u emisijama, pojedine ukućanke su odlučile da ignorišu ovu obavezu. Veliki šef je morao da sankcioniše učesnice zbog toga što su tokom trajanja emisije spavale, čime su prekršile jedno od najvažnijih pravila života u Eliti.

Zbog ovog postupka direktno su kažnjene Anastasija Brčić i Anita Stanojlović. Ovim potezom produkcija im je jasno stavila do znanja da izbegavanje obaveza i spavanje u nedozvoljeno vreme povlači automatske sankcije.

Oduzeli joj milion dinara

Podsetimo, Anita Stanojlović je nedavno žestoko kažnjena oduzimanjem čak milion dinara zbog brutalnog kršenja osnovnih pravila i vređanja produkcije.

Drama je dostigla vrhunac kada je Anita Stanojlović ušla u žestok verbalni okršaj sa starletom Stanijom Dobrojević, koju je usred svađe nazvala "raspalom babom".

Stanojlovićeva je u naletu besa potpuno izgubila živce i u više navrata krenula da vređa i samu produkciju. Zbog ovakvog ponašanja, Veliki šef je morao hitno da reaguje i žestoko je "udari po džepu" milionskom kaznom.

