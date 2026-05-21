Anita Stanojlović nalazi se u aktuelnom rijaliitju, gde je ostala u drugom stanju sa Lukom Vujovićem.

Kako je ovaj format poznat po tome što se u kući konstantno odvijaju rasprave, tako je i Anita učesnica istih, kako sa svojim izabranikom tako i sa ostalim ukućanima.

Sada se na njenom zvaničnom Instagram profilu pojavila objava u kojoj se apeluje na njene fan stranice da se zaustavi svako deljenje sadržaja, jer kako ističu, smatraju da Anita treba da napusti rijaliti, jer nije pogodan za njeno trenutno stanje.

- Ovime apelujem na kompletnu Anitinu podršku, kao i na sve ljude koji je vole i podržavaju, da odmah prekinu svako kačenje storija, objava i bilo kakvog sadržaja vezanog za njen trenutni boravak u rijalitiju. Molim vas da obrišete sve postojeće storije i da se obustavi apsolutno svako dalje deljenje sadržaja - navodi se u objavi.

U objavi se posebno naglašava zabrinutost za njeno zdravlje, uz tvrdnju da Anita nije dobro i da njeno zdravstveno stanje mora biti na prvom mestu. Takođe se navodi i da je učesnica trudna, zbog čega se dodatno apeluje na hitno povlačenje i zaštitu njenog mira, kao i njeno udaljavanje iz rijalitija.