Borbe na frontu ne jenjavaju, a diplomatska scena sve je aktivnija. Viktor Orban i Robert Fico, premijeri Mađarske i Slovačke, traže ublažavanje pritiska na Moskvu i energetske ustupke Kijeva, dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski očekuje razgovore sa američkim izaslanicima o mirovnom okviru. Na pregovore o okončanju sukoba upućuje i lider Turske Redžep Tajip Erdogan.

Nastavljaju se sukobi širom ukrajinskog fronta. Rusija je bombardovala Nikopolj, Sumi i Herson, a Ukrajina Rostov i Sevsk.

Zelenski stigao u Damask Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je saopštio da je stigao u glavni grad Sirije, Damask, gde će, kako je naveo, održati važne sastanke. "Danas u Damasku. Nastavljamo našu aktivnu ukrajinsku diplomatiju u cilju stvarne bezbednosti i ekonomske saradnje. Pred nama su važni sastanci – pripremljeno je nekoliko sadržajnih formata. Svaki narod, svaki region zaslužuju miran život", istakao je Zelenski, prenosi Ukrinform. Postignut dogovor o unapređenju bezbednosne saradnje Ukrajine i Sirije Volodimir Zelenski je nakon sastanka sa sirijskim predsednikom Ahmedom al Šaraom saopštio da je postignut dogovor o unapređenju bezbednosne saradnje, kao i o jačanju ekonomske i prehrambene stabilnosti u regionu. "Dogovorili smo se da radimo zajedno kako bismo obezbedili više sigurnosti i mogućnosti za razvoj naših društava. Razgovarali smo o situaciji u regionu i perspektivama njenog poboljšanja, kao i o okolnostima rata Rusije protiv Ukrajine. Zahvalan sam na podršci", naveo je Zelenski na Telegramu. Ukrajina odbacila umešatnost u pokušaj sabotaže Turskog toka u Srbiji Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je umešanost te zemlje u pokušaj sabotaže dela gasovoda Turski tok kod Kanjiže na severu Srbije, koji povezuje gasnu infrastrkuturu Srbije i Mađarske. "Kategorički odbijamo pokušaje da se Ukrajina lažno poveže sa incidentom sa eksplozivom pronađenim u blizini gasovoda Turski tok u Srbiji. Ukrajina nema nikakve veze sa ovim", napisao je portparol Minsitarstva Heorhi Tihi na svom nalogu na mreži Iks. Tihi tvrdi da je incident "najverovatnije ruska operacija pod tzv. lažnom zastavom''. "Najverovatnije je reč o ruskoj operaciji pod lažnom zastavom, u okviru snažnog mešanja Moskve u izbore u Mađarskoj", naveo je Tihi.







Dronovi pogodili naftna postojenja u Nižnjem Novgorodu

U oblasti Nižnji Novgorod, dronovi su pogodili naftna postrojenja. Prema rečima gubernatora Gleba Nikitina, 30 dronova je navodno oboreno iznad industrijske zone Kstovskog okruga Zbg pada krhotina izbio je požar u dva postrojenja preduzeća Lukoil-Nižnji Novgorodnjefteorgsintez. Oštećena je i Novogorkivska TEC i nekoliko stambenih zgrada. Neke kuće su ostale bez struje. (Ukrinform) Putin objavio koliko je Rusija otkrila novih naftnh polja Ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je ruskim geolozima i veteranima industrije njihov profesionalni praznik i objavio njihova nova otkrića. "Posvetili ste se teškom, ali izuzetno važnom poslu koji zahteva duboko znanje, istrajnost, posvećenost i predanost cilju"“, naglasio je Putin. Predsednik je naglasio da se profesionalne tradicije geologa prenose s generacije na generaciju, što im omogućava da efikasno rešavaju složene izazove u razvoju mineralnih resursa zemlje. Prema Putinovim rečima, u Rusiji je tokom prošle godine otkriveno 41 polje nafte i gasnog kondenzata i 276 nalazišta čvrstih minerala, dodaje Gazeta.Ru . Veliki projekti na Arktiku i na kontinentalnom šelfu se takođe uspešno realizuju, obezbeđujući stabilnu zamenu mineralnih resursa. Šef države je izrazio uverenje da će geolozi nastaviti da marljivo rade, primenjuju moderne tehnologije i daju značajan doprinos jačanju suvereniteta zemlje, razvoju industrije i energetike, poboljšanju kvaliteta života Rusa. (Gazeta.Ru , Izvestija) Skoro 300 dronova i pet avio-bombi oboreno iznad Rusije Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 293 bespilotne letelice i pet vođenih bombi u napadu ukrajinskim oružanim snagama u proteklih 24 sata, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Od početka vojne operacije, ruske trupe su uništile 671 avion, 284 helikoptera, 131.318 bespilotnih letelica, 653 protivvazdušna raketna sistema, 28.708 tenkova i drugih oklopnih borbenih vozila, navodi Ministarstvo. (Izvestija)

Najmanje sedam osoba povređeno u ukrajinskom napadu na rusku Belgorodsku oblast

Najmanje sedam osoba povređeno je jutros u ukrajinskom napadu dronom na minibus u ruskoj Belgorodskoj oblasti, saopštio je načelnik regiona Vjačeslav Gladkov.

On je objavio na platformi Max da je jedna osoba teško povređena. Gladkov je istakao da se napad na minibus, koji je prevozio civile na posao, dogodio u selu Zamostje, preneo je TASS.

Najmanje tri osobe povređene u ruskom napadu dronovima na Odesu

Najmanje tri osobe povređene su noćas u ruskom napadu dronovima na Odesu, saopštio je jutros šef vojne uprave Odeske oblasti Sergij Lisak.

On je objavio na Telegramu da su dve povređene osobe hospitalizovane, kao i da su u napadima oštećene stambene zgrade, preneo je Ukrinform.

Lisak je naveo da je zbog napada privremeno obustavljeno snabdevanje gasom za oštećene zgrade.

Snimci zapaljenih skladišta nakon nedavnih ruskih udara u Lucku (VIDEO)

Budanov: Delegacija SAD, s Vitkofom i Kušnerom, treba da poseti Kijev posle Uskrsa

Američka delegacija, koju predvode specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner, trebalo bi da poseti Kijev posle 12. aprila, izjavio je šef kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanov.

Budanov je rekao za Blumberg da bi u američkoj delegaciji koja će posetiti Kijev mogao da bude i republikanski senator Lindzi Grejem.

Budanov je naveo da pregovarači trenutno razgovaraju o nivou bezbednosnih garancija za Ukrajinu koje bi Sjedinjene Američke Države trebalo da pruže.

On je nagovestio da bi Ukrajina mogla da dobije jače bezbednosne garancije nakon posete američke delegacije.

"Odavno smo definisali šta želimo. Mislim da će to biti sprovedeno u bliskoj budućnosti. Šta će se dalje desiti, to je drugo pitanje. Ali u pogledu bezbednosnih garancija, svakako smo postigli napredak", istakao je Budanov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je 3. aprila američku pregovaračku delegaciju da poseti Kijev, a zatim bi delegacija mogla da otputuje u Moskvu.