Severna Koreja raspoređuje raketnu brigadu u ruskoj Voronješkoj oblasti radi podrške udarima na ciljeve u Ukrajini, tvrdi ukrajinska vojnoobaveštajna služba GUR.

Prema rečima njenog visokog zvaničnika Andrija Černjaka, početni sastav jedinice trebalo bi da obuhvati šest mobilnih lansera i do 120 balističkih raketa kratkog dometa.

Pjongjang je, prema istim navodima, već isporučio Rusiji prvu partiju od 40 projektila KN-23 i KN-24, zajedno sa vojnim osobljem potrebnim za njihovo održavanje i upotrebu. Razmeštanje čitave brigade predstavljalo bi novu fazu rusko-severnokorejske vojne saradnje, koja se više ne bi ograničavala na isporuku municije i pojedinačnih raketa.

Voronješka oblast pruža dovoljno prostora za prihvat tehnike, obuku posada i pripremu sistema pre njihovog prebacivanja prema operativnim položajima. Ukrajinski izvori krajem jula već su tvrdili da je Severna Koreja obnovila isporuke taktičkih balističkih raketa namenjenih ruskim jedinicama na frontu.

Rusija je severnokorejske projektile počela da nabavlja krajem 2023. godine, kada su njene zalihe precizno vođenih balističkih raketa bile izložene velikoj ratnoj potrošnji. Domaća industrija je u međuvremenu povećala proizvodnju sistema Iskander-M, ali uvoz iz Severne Koreje omogućava Moskvi da dodatno proširi broj raspoloživih projektila i intenzitet udara.

Rusija i Severna Koreja nisu potvrdile tvrdnje GUR-a o broju lansera, raketa i raspoređenih pripadnika Korejske narodne armije. Sa druge strane, tvrdnja ukrajinske službe dolazi samo 10-ak dana od kada se pojavila vest da Pjongjang ubrzano povećava proizvodnju balističkih i krstarećih raketa, nove isporuke sistema KN-23 i KN-24 nastavljaju da stižu ruskim jedinicama na frontu.

Brigada sa severnokorejskim posadama i sopstvenom logistikom

Prema Černjakovim navodima, Severna Koreja ne šalje samo rakete, već organizovanu jedinicu sa obučenim posadama, tehničarima i pratećom opremom. Takav raspored omogućio bi brže uvođenje sistema u borbenu upotrebu, bez dugotrajne obuke ruskog osoblja.

Šest lansera moglo bi da dejstvuje sa više unapred pripremljenih položaja, menja lokacije i učestvuje u zajedničkim napadima sa ruskim Iskanderima. Zaliha od 120 raketa bila bi dovoljna za više većih talasa ili duži niz pojedinačnih udara na komandne centre, aerodrome, skladišta, železničke čvorove i objekte vojne industrije.

Ukrajinska služba nije objavila tačnu lokaciju brigade niti navela koje su jedinice Severne Koreje raspoređene. Nisu otkriveni ni odnosi između severnokorejskih posada i ruskih komandi koje bi birale ciljeve.

KN-23B veći od Iskandera, KN-24 jeftiniji za masovne udare

KN-23 pokazuje značajne sličnosti sa ruskim Iskanderom-M. Projektil leti po spljoštenoj balističkoj putanji, menja visinu i izvodi manevre namenjene otežavanju praćenja i presretanja.

Američka Istraživačka služba Kongresa označila je KN-23 kao najznačajniji severnokorejski napredak u oblasti taktičkog raketnog naoružanja. U njenom izveštaju navodi se da raketa izvodi složene manevre kojima pokušava da zbuni protivničku protivvazdušnu i protivraketnu odbranu.

Varijanta KN-23B ima veće dimenzije, domet i bojevu glavu od ruskog Iskandera-M, uz uporedive osobine leta. Severna Koreja razvila je više varijanti porodice KN-23, kao i širi izbor vozila sa kojih se projektil može lansirati.

KN-24 je lakši i jeftiniji sistem kratkog dometa, pogodan za napade na ciljeve za koje bi upotreba većeg KN-23 ili Iskandera bila nepotrebna. Američki kongresni istraživači naveli su da KN-24 poseduje sistem navođenja i manevarske sposobnosti za izvođenje preciznih udara.

Kijev ponovo traži Patriot dok priznaje slab učinak presretanja

Černjak tvrdi da isporuke severnokorejskih raketa treba da iskoriste ozbiljan nedostatak ukrajinskih sistema sposobnih za presretanje balističkih projektila. Kijev zbog toga traži dodatne baterije Patriot, nove presretače i američku licencu za njihovu proizvodnju na ukrajinskoj teritoriji.

Pojedini ukrajinski i zapadni izvori ranije su naveli stopu uspešnog presretanja od svega šest odsto tokom određenih ruskih balističkih napada. Takav rezultat pokazuje da ukrajinska protivraketna odbrana ima ograničene mogućnosti bez obzira na dolazak novih severnokorejskih projektila.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski krajem jula tvrdio je i da se Pjongjang priprema da u Rusiju pošalje do 30.000 dodatnih vojnika. Prema njegovim rečima, pripreme za njihov prihvat u Voronješkoj oblasti traju od juna, paralelno sa organizovanjem novih raketnih isporuka.

Takvo angažovanje predstavljalo bi najveće raspoređivanje Korejske narodne armije izvan granica Severne Koreje, dok bi brigada sa šest lansera i zalihom do 120 projektila bila njen prvi veliki raketni sastav neposredno uključen u podršku ruskim operacijama protiv Ukrajine.

(oruzjeonline)