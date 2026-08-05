Kina je uvela niz ekonomskih kontramera protiv Sjedinjenih Država, uključujući kontrolu izvoza dronova i zabranu poslovanja za šest američkih kompanija. Ovaj potez je odgovor Pekinga na nedavna trgovinska ograničenja koja je uveo Vašington.

Tenzije između dve najveće svetske ekonomije rastu uoči posete kineskog predsednika Si Đinpinga SAD u septembru. Odnosi su se pogoršali uprkos znacima poboljšanja nakon njegovog sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Pekingu u maju.

Kina uzvraća udarac

Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je da su sankcije odgovor na nedavne poteze SAD.

Naveli su zabranu uvoza kineskih dronova od strane Federalne komisije za komunikacije (FCC) SAD i odluku Ministarstva za unutrašnju bezbednost da doda 43 kineske kompanije na listu sankcija prema Zakonu o sprečavanju prisilnog rada Ujgura, koji zabranjuje uvoz robe proizvedene prisilnim radom.

U saopštenju ministarstva za štampu navodi se da ove mere „ozbiljno krše važan konsenzus koji su postigla dva šefa država i nanose veliku štetu legitimnim pravima i interesima Kine“.

„Kina nema drugog izbora nego da preduzme neophodne kontramere“, dodali su oni.

Peking insistira da deluje uzdržano i poziva Vašington da povuče svoje mere i prekine „pogrešne prakse“.

Takođe su upozorili na mogućnost daljih sankcija ako SAD uvedu nova ograničenja protiv Kine.

Novi režim za izvoz dronova

Peking sada zahteva proveru svakog slučaja ponaosob za izvoz dronova, njihovih ključnih komponenti i povezanih tehnologija. Ova oprema se nalazi na listi robe dvostruke namene i podleže kontroli izvoza jer se može koristiti i u civilne i u vojne svrhe.

Zabrana trgovine i drugih aktivnosti sa kineskim kompanijama uvedena je za šest američkih entiteta, uključujući kompaniju Applied DNA Sciences i nevladinu organizaciju Human Rights in China.

Kina je posebno zabranila Compliance Testing LLC. Ministarstvo trgovine optužilo ju je za saradnju sa FCC-om na štetu „suvereniteta i bezbednosti Kine“.

Ministarstvo je takođe objavilo da pokreće istragu o mogućem uticaju uvezenog softvera za štampanje i kancelarijske opreme na nacionalnu bezbednost, ali nije preciziralo koje su kompanije u pitanju.

Nova pravila za bezbednosne sertifikate

Kineska državna administracija za regulaciju tržišta objavila je da američkim kompanijama koje obavljaju inspekcije fabrika za kineske klijente više nije dozvoljeno da izdaju obavezne CCC sertifikate.

CCC sertifikacija potvrđuje da elektronski proizvodi ispunjavaju osnovne bezbednosne standarde. Prema novom pravilu, američki proizvođači sertifikovane elektronike moraće da angažuju revizore van SAD ili da se oslone na sertifikaciona tela koja nisu registrovana u Americi.

Federalna komisija za komunikacije (FCC) zabranila je uvoz novih kineskih dronova u decembru, ali je zabrana kasnije izmenjena kako bi se omogućio uvoz određenih modela.

Prošle nedelje, regulator je takođe najavio zabranu novih humanoidnih robota i konvertora snage strane proizvodnje. Pozivajući se na rizike po nacionalnu bezbednost, ovaj potez se smatra potezom usmerenim protiv Kine.

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